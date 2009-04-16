Создание дизайна визитки

Организации нужны брошюры, новый дизайн брошюр. Организация называется Бакинский Образовательный Информационный Центр, занимается учёбой зарубежом. Целевая группа-студенты. Нужны 2 брошюры, 1 лифлет и 1 закладка. Содержание можно будет увидеть в прикреплённых файлах.
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Нужно создать дизайн визитки для сайта www.kidkreslo.ru Визитка просто будет отдаваться каждому покупателю при покупке.Цветная,односторонняя!
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