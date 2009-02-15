Презентация компании

Есть бланк-таблица, созданый в экселе. Его нужно напечатать на офсете. Нужно подготовить его к печати, перевести в пдф. Бланк двусторонний. Вся фишка в том, что если тупо переводить в пдф через акробат, то смещается все, съезжает ...