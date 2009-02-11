Дизайн поздравительной открытки

Добрый день.

Нужен иллюстратор (художник, дизайнер) для дизайна поздравительной открытки 145 х 210 мм

Открытка на золотом картоне, полноцветная печать, плюс тиснение.

Для гос. структуры с элементами, гос. символов. Ни каких "мультиков".

Несколько открыток будет.

Кто сможет взяться за выполнение, просьба написать:

- цену

- ссылку на работы связанные с календарем или похожие работы

- обязательно контактный телефон и электронный адрес.

Ни каких ICQ и т. п.

Если у Вас ИП или ООО – пожалуйста, укажите.

Благодарю за внимание.