Дизайн поздравительной открытки

Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок386 просмотров
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Добрый день.

Нужен иллюстратор (художник, дизайнер) для дизайна поздравительной открытки 145 х 210 мм

Открытка на золотом картоне, полноцветная печать, плюс тиснение.

Для гос. структуры с элементами, гос. символов. Ни каких "мультиков".

Несколько открыток будет.

Кто сможет взяться за выполнение, просьба написать:

- цену

- ссылку на работы связанные с календарем или похожие работы

- обязательно контактный телефон и электронный адрес.

Ни каких ICQ и т. п.

Если у Вас ИП или ООО – пожалуйста, укажите.

Благодарю за внимание.

15 лет назад
ABC-Top
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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