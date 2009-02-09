Идея и дизайн меню для ресторана

Необходимо создать аналогичную по внешнему виду и размерам кнопку, но в кривых, в формате *.eps (Adobe Illustrator): http://www.fortrader.ru/img/ftmag.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оригинально оформить меню для ирландского паба.
Требования:
оригинальность в форме, в материале исполнения.
практичность.
красота.
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