Нужно разработать рекламный плакат NAVON

$15
Верстка полиграфииЗавершен38 заявок493 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать рекламный плакат для автомобильных навигаторов NAVON. Формат платката А1-А2. В плакате нужно использовать изображение навигатора, изображение(я) прилагаю.

15 лет назад
demien
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
artfat
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Владимир замечательно и в срок справился с поставленной задачей. С пониманием относся к небольшим изменениям в проэкте (два раза менялся слоган). Так что всем рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно было работать. Работу оплачивает вовремя, надеюсь продолжить сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Визитки

    Добрый день. Необходимо разработать макеты визиток в количестве двух штук. Обе визитке не именные для интернет магазинов. 1. 4+0 2. 4+1 Без наворотов, рисунков и прочих креативов, важна читабельность и аккуратность. Важно, чтобы исполнитель имел опыт в создании ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать этикетку для порошковой продукции

    Задача такая нужны этикетки на ведра http://www.vitalplast.com/prod_bucket.php, нужны этикетки на вот эти ведра 3,4 ; 2,2; 1 соответственно на этикетке 3кг.; 2кг.; 0,9кг., размеры там есть. Этикетка нужна двух сторонняя, спереди картинка, сзади состав, адрес ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон этикетки строительной химии

    Нужно создать шаблон этикетки для линейки продуктов стоительной химии: - грунтовок для минеральных поверхностей (бетона) - грунтовок для деревянных поверхностей - грунтовок для металлических поверхностей. Название торг. марки "REAL". В шаблон этикетки нужно заложить дизайн всей линейки товаров, этикетка и ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для профессионала в AI.

    Имеется уже готовый каталог - 72 страницы, всё отрисованно в Adobe Illustrator. В него нужно внести некоторые коррекции. Preview каталога и сами коррекции, что сделать - в приложение. Имеются все AI файлы, исходные фотографии + фотографии уже адаптированные ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сертификата/диплома

    Необходимо разработать дизайн сертификата/диплома на тему "море/маяк". Прилагаю изображение родственного продукта для того, чтобы можно было ориентироваться в ожидаемом конечном результате работы. Есть много других образцов, которые предоставлю по Вашему запросу. Основные требования: готовый для подачи ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн обложек выпускного альбома

    $1000

    Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Кандидатов без портфолио не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Подробности ...

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог по недвижимости

    Необходимо сделать каталог по объектам недвижимости. 20-25 полос. Нужны будут хорошие фото - природы, города, офиса. Работа срочная - все должно быть готово к 25 февраля. От вас - предложения по дизайну и верстке - ЦЕНЫ ПОРТФОЛИО ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад