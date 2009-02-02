Дизайн сертификата/диплома

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Необходимо разработать дизайн сертификата/диплома на тему "море/маяк". Прилагаю изображение родственного продукта для того, чтобы можно было ориентироваться в ожидаемом конечном результате работы. Есть много других образцов, которые предоставлю по Вашему запросу.

Основные требования: готовый для подачи в печать макет, формат печати А4, одна сторона, полноцвет.

Требуемый срок исполнения – до 7 дней после утверждения эскиза. Возможна частичная предоплата работы после утверждения эскиза.

Просьба указывать ориентировочную стоимость и условия выполнения работы.

Все детали предоставлю после предварительного обсуждения.

15 лет назад
serg_v
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад