Необходимо разработать дизайн сертификата/диплома на тему "море/маяк". Прилагаю изображение родственного продукта для того, чтобы можно было ориентироваться в ожидаемом конечном результате работы. Есть много других образцов, которые предоставлю по Вашему запросу.

Основные требования: готовый для подачи в печать макет, формат печати А4, одна сторона, полноцвет.

Требуемый срок исполнения – до 7 дней после утверждения эскиза. Возможна частичная предоплата работы после утверждения эскиза.

Просьба указывать ориентировочную стоимость и условия выполнения работы.

Все детали предоставлю после предварительного обсуждения.