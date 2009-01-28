Требуется разработать упаковку для рыбной приманки

$10
Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок575 просмотров
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#1$

Требуется сделать обложку упаковки для рыбной приманки. На ней должен быть изображен рыбак на подобие прикрепленного к проекту, похожего типа, тащащего рыбу прям так что с него пот идет.смисел что приманка настолько хороша что рыбы поймаете очень много.размер формата А4,предняя стоона + в верхнем правом углу должен находится подсолнух,и место для выреза такое как на прикрепленной фото упаковке.Задний фон тоже голубой.Срочно необходимо.

15 лет назад
chelenger2008
Алексей 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Нет заявок фрилансеров
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