Требуется разработать упаковку для рыбной приманки

# 1 — $

Требуется сделать обложку упаковки для рыбной приманки. На ней должен быть изображен рыбак на подобие прикрепленного к проекту, похожего типа, тащащего рыбу прям так что с него пот идет.смисел что приманка настолько хороша что рыбы поймаете очень много.размер формата А4,предняя стоона + в верхнем правом углу должен находится подсолнух,и место для выреза такое как на прикрепленной фото упаковке.Задний фон тоже голубой.Срочно необходимо.