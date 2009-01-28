Требуется разработать дизайн буклета на тему Доверительное управление на фондовом рынке. Тема спецефическая. Работа по договору. Креатив и художественное образование приветствуется. Предлагайте свои сроки и цены!
Требуется разработать упаковку для рыбной приманки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать обложку упаковки для рыбной приманки. На ней должен быть изображен рыбак на подобие прикрепленного к проекту, похожего типа, тащащего рыбу прям так что с него пот идет.смисел что приманка настолько хороша что рыбы поймаете очень много.размер формата А4,предняя стоона + в верхнем правом углу должен находится подсолнух,и место для выреза такое как на прикрепленной фото упаковке.Задний фон тоже голубой.Срочно необходимо.
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