Нужно разработать визитку

Верстка полиграфииЗакрыт44 заявки495 просмотров
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Нужно Разработать Визитку Логотип готовый есть в векторе данные все есть,от вас креатив

Оставляйте сылочки на ваши сделаные визитки и контакты)

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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