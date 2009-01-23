Нужно разработать визитку

Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно ...