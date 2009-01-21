Дизайн обложек выпускного альбома

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов.

Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю претендента, добавиший себя в проект. Личку не спамить.

Объем работ 20 обложек, в среднем за обложку 1500 рублей. Срок на разработку одной обложки 3 (три) дня.

Конечная цена за обложку и срок на ее разработку обговаривается отдельно и зависит от профессионального уровня претендента.