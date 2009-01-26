Дизайн визиток

$50
Верстка полиграфииЗавершен41 заявка466 просмотров
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15 лет назад
triptt
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
DizDeniz
Денис 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
Приятно работать с профессионалом! Дизайн получился в точности как я хотел и раньше оговоренного срока, все переделки под мои пожелания происходили в режиме он лайн! Осталось только положительное впечатления от работы! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Просто очень хороший и добрый человек. В общении с Андреем очень легко найти контакт. Четкое ТЗ и своевременная оплата!!! Приятно было поработать. Спасибо Вам :)
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