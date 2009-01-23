Сверстать 25-28 буклетов для печати

Задача следующая:

нужно сверстать 25-28 буклетов формата А4 4 полосы (А3 пополам) для печати, пример дизайна есть (заного делать не предется, нужно сделать похоже), все материалы предоставим (фото, тексты и т.д.).

Требование к кандидатам:

опыт подобных работ, портфолио, место положение только москва, подмосковье.

Условия работы:

обязательно личная встреча, заключаем договор, сначало верстаем примерный дизай одного буклета, затем верстаем остальные, меняться будет только цвет и тема.

Желательно указать телефон для связи и другие координаты.

Предлагаем свои цены.