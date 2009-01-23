Сверстать 25-28 буклетов для печати

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая:
нужно сверстать 25-28 буклетов формата А4 4 полосы (А3 пополам) для печати, пример дизайна есть (заного делать не предется, нужно сделать похоже), все материалы предоставим (фото, тексты и т.д.).
Требование к кандидатам:
опыт подобных работ, портфолио, место положение только москва, подмосковье.
Условия работы:
обязательно личная встреча, заключаем договор, сначало верстаем примерный дизай одного буклета, затем верстаем остальные, меняться будет только цвет и тема.
Желательно указать телефон для связи и другие координаты.
Предлагаем свои цены.
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