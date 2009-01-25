Верстка рекламного издания на основе файла данных

Здравствуйте!

Требуется настроить InDesign таким образом, чтобы на основе файла данных - xml или csv он автоматически собирал макет ежемесячного издания - двухколоночную таблицу рекламных объявлений, вставлял в начало и конец издания уже готовые сверстанные страницы, а так же строил содержание издания и алфавитный указатель.

Полученая таблица должна учитывать возможность вставки баннеров в нее.

Полностью сверстанный выпуск, на основе которого и беруться все стили имеется в PDF.

Оплата: наличные в Москве или яндекс-деньги.

Можно безопасным переводом.

Кому интересно - отвечайте или пишите в личку! - Отправлю исходный файл.