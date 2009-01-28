Вырезать фотографии и "засунуть" прозрачный фон.

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Фотографии:

http://rapidshare.de/files/44060956/photos.rar.html

15 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
Выбранные исполнители
gamma_design
Владислав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$5
1 день
Спасибо Владиславу за быструю и качественную работу ) Я прямо не ожидал - только подал проект, еще не выбрал, а он уже готовый результат прислала, человек который доверяет и которому можно доверять.
HelgaSilke
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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