HelgaSilke

Ольга Сылка HelgaSilke

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
$5
10 баллов
15 лет назад
Вырезать фотографии и "засунуть" прозрачный фон.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!