Сделать хедер для сайта

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хедер для сайта о заработке в интернете.
ТРЕБОВАНИЯ
1. Стиль: что-нибудь похожее на технический дизайн. Тема картинки - заработок, бизнес
2. Цветовая гамма должна совпадать с цветовой гаммой сайта (светло-зеленый цвет основной)
3. Картинку нужно вписать в размеры 885x264 и слева оставить место для текстовых надписей.
4. Надписи на хедере - "Узнайте, КАК НАЧАТЬ зарабатывать в интернете С НУЛЯ" и "Личный трехлетний опыт успешного манимейкера на страницах сайта coolmoney.us совершенно бесплатно".
Скрин верхушки сайта приложен.
- Похожие заказы
- $1000Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно Разработать Визитку Логотип готовый есть в векторе данные все есть,от вас креатив Оставляйте сылочки на ваши сделаные визитки и контакты)Верстка полиграфии44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задача следующая: нужно сверстать 25-28 буклетов формата А4 4 полосы (А3 пополам) для печати, пример дизайна есть (заного делать не предется, нужно сделать похоже), все материалы предоставим (фото, тексты и т.д.). Требование к кандидатам: опыт подобных ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/ Размер рекламы 93.133mm x 127mm Бюджет 35 долларов. На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м. Пляж. ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно ...Закрыт15 лет назад
Требуется подготовить к печати 12 страниц. Срочно. В аську не писать.Завершен15 лет назад
- $50
Изменить дизайн логотипа. Подобрать размер и шрифт текстаЗавершен15 лет назад
Добрый! Необходима допечатная подготовка файла Corel (безобразный)для рекламного каталога: А-4, полноцвет, текст,фото, 2 фотомонтажа (5-8 фото). Файл вышлю выбранному исполнителю. Оплата после принятия типографией (2-3 дня). Спасибо за внимание.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно создать плакат вечеринки срочно! (ФОРМАТ А4)Закрыт15 лет назад
http://www.art-motor.ru/portfolio/print/gildia_style.jpg сделать то же самое, изменив название и возможно логотип:-) Можно не кучу всего, как указано здесь, а только 1 пафосный договор:-)Завершен15 лет назад