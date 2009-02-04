Сделать хедер для сайта

$20
Верстка полиграфииЗавершен12 заявок200 просмотров
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Нужен хедер для сайта о заработке в интернете.

ТРЕБОВАНИЯ

1. Стиль: что-нибудь похожее на технический дизайн. Тема картинки - заработок, бизнес

2. Цветовая гамма должна совпадать с цветовой гаммой сайта (светло-зеленый цвет основной)

3. Картинку нужно вписать в размеры 885x264 и слева оставить место для текстовых надписей.

4. Надписи на хедере - "Узнайте, КАК НАЧАТЬ зарабатывать в интернете С НУЛЯ" и "Личный трехлетний опыт успешного манимейкера на страницах сайта coolmoney.us совершенно бесплатно".

Скрин верхушки сайта приложен.

15 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
smolina
Мария 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена качественно и в заявленные сроки
Отличное сотрудничество - продуманное задание, быстрая оплата Очень приятно было работать
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