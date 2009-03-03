Каталог по недвижимости

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Необходимо сделать каталог по объектам недвижимости.

20-25 полос.

Нужны будут хорошие фото - природы, города, офиса.

Работа срочная - все должно быть готово к 25 февраля.

От вас - предложения по дизайну и верстке - ЦЕНЫ

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ОПЛАТА БЕЗНАЛ.

15 лет назад
Pepita
Полина 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Alexandra-k
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$400
18 дней
10 баллов мало. Работа выполнена отлично. По срокам не подвела, хотя работы было действительно много. Понимает заказчика с полуслова, и что немаловажно - предлагает СВОЕ видение. Вкус, знания, умения и терпение - все необходимое присутствует. Претензий у типографии не было ни одной - т.е. сверстано все идеально! Очень большой плюс - возможность оплаты по безналичному расчету - со всеми документами для бухгалтерии. Однозначно рекомендую.
Работа большая- делали каталог, Вся информация предоставлялась быстро. Никаких "белых пятен" в работе. В любой момент можно получить информацию- именно благодаря этому мы уложились в довольно жёсткие сроки. Очень приятно работать с Заказчиком со вкусом, который приветствует идеи и чувствует стиль. Оплата пунктуальная - в общем, идеальный Заказчик и очень приятный в общении человек.