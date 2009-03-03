Каталог по недвижимости

10 баллов мало. Работа выполнена отлично. По срокам не подвела, хотя работы было действительно много. Понимает заказчика с полуслова, и что немаловажно - предлагает СВОЕ видение. Вкус, знания, умения и терпение - все необходимое присутствует. Претензий у типографии не было ни одной - т.е. сверстано все идеально! Очень большой плюс - возможность оплаты по безналичному расчету - со всеми документами для бухгалтерии. Однозначно рекомендую.