Дизайн флаера A6 и A0

Необходимо сделать цветную рекламную листовку формата А6 Она будет не глянцевая, а просто цветная. Будет разносится по почтовым ящикам. Во вложении требования типографии к макету и то что сами сделали, от туда можно взять текст. и элементы оформления доп. требование: нужно ...