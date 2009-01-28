Дизайн "раздатки" для выставки

Нужно сделать дизайн флаера для размера A6 и A0. Никакой сложной графики, текст и один рисунок. Если кто-то захочет сделать за отзыв, буду признателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн рекламных информационных листовок А4 полноцвет и буклета для раздачи на выставке.
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