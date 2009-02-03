Работа для профессионала в AI.

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется уже готовый каталог - 72 страницы, всё отрисованно в Adobe Illustrator.

В него нужно внести некоторые коррекции.

Preview каталога и сами коррекции, что сделать - в приложение.

Имеются все AI файлы, исходные фотографии + фотографии уже адаптированные под каталог и обработанные.

Все исходники - даю выбранному кандидату.Весь архив около 500 мб.

Коррекции нужно сделать до завтрашнего обеда (09.02.08) и прислать мне jpg. Если с jpg всё в порядке, нужно будет залить всё на наш фтп.

Просьба в ЛС не писать.

Пишите тут Ваши цены.

Оплата по окончанию проекту через WMZ,WMR или PayPal.

Приложение:

http://www.rapidshare.ru/920670

15 лет назад
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Дизайн сертификата/диплома

    Необходимо разработать дизайн сертификата/диплома на тему "море/маяк". Прилагаю изображение родственного продукта для того, чтобы можно было ориентироваться в ожидаемом конечном результате работы. Есть много других образцов, которые предоставлю по Вашему запросу. Основные требования: готовый для подачи ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн обложек выпускного альбома

    $1000

    Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Кандидатов без портфолио не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Подробности ...

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог по недвижимости

    Необходимо сделать каталог по объектам недвижимости. 20-25 полос. Нужны будут хорошие фото - природы, города, офиса. Работа срочная - все должно быть готово к 25 февраля. От вас - предложения по дизайну и верстке - ЦЕНЫ ПОРТФОЛИО ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн флаера A6 и A0

    $5

    Нужно сделать дизайн флаера для размера A6 и A0. Никакой сложной графики, текст и один рисунок. Если кто-то захочет сделать за отзыв, буду признателен.

    Верстка полиграфии39 заявок
    Закрыт
    15 лет назад