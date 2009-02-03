Работа для профессионала в AI.

Имеется уже готовый каталог - 72 страницы, всё отрисованно в Adobe Illustrator.

В него нужно внести некоторые коррекции.

Preview каталога и сами коррекции, что сделать - в приложение.

Имеются все AI файлы, исходные фотографии + фотографии уже адаптированные под каталог и обработанные.

Все исходники - даю выбранному кандидату.Весь архив около 500 мб.

Коррекции нужно сделать до завтрашнего обеда (09.02.08) и прислать мне jpg. Если с jpg всё в порядке, нужно будет залить всё на наш фтп.

Просьба в ЛС не писать.

Пишите тут Ваши цены.

Оплата по окончанию проекту через WMZ,WMR или PayPal.

Приложение:

http://www.rapidshare.ru/920670