Работа для профессионала в AI.

Дизайн и макет. Для фотографа. Должно быть необычно, просто и стильно. Бюджет маленький. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется уже готовый каталог - 72 страницы, всё отрисованно в Adobe Illustrator.
В него нужно внести некоторые коррекции.
Preview каталога и сами коррекции, что сделать - в приложение.
Имеются все AI файлы, исходные фотографии + фотографии уже адаптированные под каталог и обработанные.
Все исходники - даю выбранному кандидату.Весь архив около 500 мб.
Коррекции нужно сделать до завтрашнего обеда (09.02.08) и прислать мне jpg. Если с jpg всё в порядке, нужно будет залить всё на наш фтп.
Просьба в ЛС не писать.
Пишите тут Ваши цены.
Оплата по окончанию проекту через WMZ,WMR или PayPal.
Приложение:
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