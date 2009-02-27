Разработка индивидуальной визитки

$8
Верстка полиграфииЗавершен58 заявок685 просмотров
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Дизайн и макет. Для фотографа. Должно быть необычно, просто и стильно.

Бюджет маленький.

Жду предложений

15 лет назад
egorika
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Baskit
Сергей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$8
2 дня
Hабота выполнена отлично. Даже не пришлось особенно рассказывать, что я хочу. Сергей в точности все сделал. Сделано качественно и в срок.
хороший заказчик
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