artfat

Владимир artfat

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков

promogroup
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Красивый макет значка
Работа выполнена качественно и оперативно. Остался доволен. Рекомендую.
Приятно роботать с заказчиком который знает чего хочет и может это грамотно объяснить. Да и к тому же оплату проводит моментально. Остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
alexdn2005
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Червяков Владимир (artfat)
Все было сделано на высшем уровне и в короткие сроки. Остался доволен долгосрочным сотрудничеством.
Работаю с Александром уже не первый раз! Грамотно сформулировано ТЗ и своевременно оплачена работа. Всем советую!!!
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Простое задание по фотошопу
Очень творчески подошел к решению задачи. Сходу выдал подходящий вариант.
Отличный заказчик, грамотно обьяснил задачу и предоставил все необходимые дополнительные материалы, оплату произвел моментально после принятия решения. Рекомендую всем для сотрудничества.
Ответный отзыв
alexdn2005
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Червяков Владимир (artfat)
Владимир справился с задачей быстрее чем я думал. Граммотно внес изменения в макет согласно моим требованиям. Доволен работой на 10 баллов.
Александр предаставил все необходимые материалы для выполнения роботы. Грамотно изложил ТЗ. Хороший заказчий и просто приятный в общении человек.Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
demien
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Срочно подготовить фото для публикации в WWW
Владимир замечательно справился с поставленной задачей. Оператвность выполнения просто приятно удивила.
Рад был снова поработать на Александра! Грамотная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую всем!!!
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