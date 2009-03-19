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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена качественно и оперативно. Остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно роботать с заказчиком который знает чего хочет и может это грамотно объяснить. Да и к тому же оплату проводит моментально. Остался доволен сотрудничеством.
$30
10 баллов
16 лет назад
Все было сделано на высшем уровне и в короткие сроки. Остался доволен долгосрочным сотрудничеством.
Ответный отзыв
Работаю с Александром уже не первый раз! Грамотно сформулировано ТЗ и своевременно оплачена работа. Всем советую!!!
$20
10 баллов
16 лет назад
Очень творчески подошел к решению задачи. Сходу выдал подходящий вариант.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотно обьяснил задачу и предоставил все необходимые дополнительные материалы, оплату произвел моментально после принятия решения. Рекомендую всем для сотрудничества.
$5
10 баллов
16 лет назад
Владимир справился с задачей быстрее чем я думал. Граммотно внес изменения в макет согласно моим требованиям. Доволен работой на 10 баллов.
Ответный отзыв
Александр предаставил все необходимые материалы для выполнения роботы. Грамотно изложил ТЗ. Хороший заказчий и просто приятный в общении человек.Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
16 лет назад
Владимир замечательно справился с поставленной задачей. Оператвность выполнения просто приятно удивила.
Ответный отзыв
Рад был снова поработать на Александра! Грамотная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую всем!!!