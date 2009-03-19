alexdn2005

Александр Полушкин alexdn2005

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Walid
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод курса с английского на русский субтитрами
Было очень приятно работать с Александром. Четкое задание, реальные сроки и своевременная оплата. Рекомендую всем.
Татьяна в срок и качественно выполнила перевод видеокурса субтитрами . Человек в совершенстве владеет иностранным языком, рекомендую всем как ответственного и надежного исполнителя.
Ответный отзыв
artfat
47 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Червяков Владимир (artfat)
Работаю с Александром уже не первый раз! Грамотно сформулировано ТЗ и своевременно оплачена работа. Всем советую!!!
Все было сделано на высшем уровне и в короткие сроки. Остался доволен долгосрочным сотрудничеством.
Ответный отзыв
artfat
47 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Червяков Владимир (artfat)
Александр предаставил все необходимые материалы для выполнения роботы. Грамотно изложил ТЗ. Хороший заказчий и просто приятный в общении человек.Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Владимир справился с задачей быстрее чем я думал. Граммотно внес изменения в макет согласно моим требованиям. Доволен работой на 10 баллов.
Ответный отзыв