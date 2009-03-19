alexdn2005

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Требуется написание скрипта редиректа по Adwords. Суть работы, при переходе по рекламному объявлению пользователь минуя целевой url, который указан как адрес назначения в теле объявления, идет по нужному нам адресу, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо выполнить перевод видео Курса с английского на русский – субтитрами. Тематика видео – работа с твитером. Хочу, что б перевод выполнил человек, которому интересна данная область, и он свободно ориентировался в данном направлении. ...Завершен14 лет назад
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Необходимо выполнить перевод видео мануала с английского на русский – субтитрами. Тематика видео – пособие по работе с программой SpeedPPC(для работы с контекстной рекламой). Хочу, что б перевод выполнил человек, которому интересна данная область, и ...Закрыт14 лет назад
- $100
Есть видеокурс на английском языке, продолжительность 168 минут. Необходимо сделать перевод субтитрами на русский. Тематика курса SEO и маркетинг, тема очень интересная, автор делится методом заработка в несколько тысяч долларов в день! Для тех кто ...Закрыт15 лет назад
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Задача: Придумать незанятый домен в зоне .com для сайта Тематика – интернет магазин модной одежды, аксессуаров, обувь, ювелирные украшения от известных брендов. Аудитория: 18-35 лет , публика с доходом выше среднего, это также ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт16 лет назад
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Создать дисконтную картуФирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Создать макет визитки по имеющемуся образцуВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад