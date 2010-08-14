Walid

Татьяна Walid

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Статьи на английском. Переводы RU>EN, RU>AR, AR>RU.

Окончила ОмГУ в 2003, переводчик-референт ( англ. язык) по специальности регионоведение (международные отношения, межд. право, мировая история, мировая экономика и т.п.).

2003 – 2007 работала в гостиничной сфере в Египте и ОАЭ.

С 2007 занимаюсь любимым делом :)

Выполняю

- Художественные и технические переводы

- Переводы аудио и видео файлов

- Транскрибирование

- Написание статей на английском языке

В настоящее время я специализируюсь на написании статей на английском языке. В портфолио размещены лишь несколько из более 300 познавательных и продающих статей. Успешно сотрудничаю с зарубежными заказчиками.

Всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь советом, если необходимо.

Обращайтесь!

Портфолио

Отзывы заказчиков

astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Статья о цветовом круге на английском языке
Отличное знание английского. Человек быстро и четко понял что нужно сделать. Профи.
Валерий - замечательный человек, с которым очень приятно работать. Компетентный, надежный, порядочный заказчик. Удачи ему и процветания!
Ответный отзыв
YIY
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$52
8 баллов
13 лет назад
Перевод с русского языка на английский
Очень доволен переводом. Спасибо!
Очень довольна работой с Ярославом! Удачи и процветания ему!
Ответный отзыв
alexdn2005
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод курса с английского на русский субтитрами
Татьяна в срок и качественно выполнила перевод видеокурса субтитрами . Человек в совершенстве владеет иностранным языком, рекомендую всем как ответственного и надежного исполнителя.
Было очень приятно работать с Александром. Четкое задание, реальные сроки и своевременная оплата. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
os55
Олег 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Татьяны Бондаревой 5
Статьи написаны интересно, быстро, с соблюдением всех требований и пожеланий. Спасибо!
Олег, большое спасибо за оказанное доверие. С вами интересно и приятно работать.
Ответный отзыв
os55
Олег 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Татьяны Бондаревой 4
Перевод сделан быстро и качественно, спасибо.
Отличный заказчик и просто хороший человек. Спасибо!
Ответный отзыв
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Переводы
8 отзывов
от $30
от 1 дня
#78
Копирайтинг
3 отзыва
от $30
от 1 дня
#500