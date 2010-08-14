Статьи на английском. Переводы RU>EN, RU>AR, AR>RU.
Окончила ОмГУ в 2003, переводчик-референт ( англ. язык) по специальности регионоведение (международные отношения, межд. право, мировая история, мировая экономика и т.п.).
2003 – 2007 работала в гостиничной сфере в Египте и ОАЭ.
С 2007 занимаюсь любимым делом :)
Выполняю
- Художественные и технические переводы
- Переводы аудио и видео файлов
- Транскрибирование
- Написание статей на английском языке
В настоящее время я специализируюсь на написании статей на английском языке. В портфолио размещены лишь несколько из более 300 познавательных и продающих статей. Успешно сотрудничаю с зарубежными заказчиками.
Всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь советом, если необходимо.
Обращайтесь!
Портфолио
- Контрольная по английскому языку443 просмотра
- Перевод текста веб сайта249 просмотров
- Освобождение Венеции233 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличное знание английского. Человек быстро и четко понял что нужно сделать. Профи.
Ответный отзыв
Валерий - замечательный человек, с которым очень приятно работать. Компетентный, надежный, порядочный заказчик. Удачи ему и процветания!
$52
8 баллов
13 лет назад
Очень доволен переводом. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень довольна работой с Ярославом! Удачи и процветания ему!
$50
10 баллов
14 лет назад
Татьяна в срок и качественно выполнила перевод видеокурса субтитрами . Человек в совершенстве владеет иностранным языком, рекомендую всем как ответственного и надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Александром. Четкое задание, реальные сроки и своевременная оплата. Рекомендую всем.
$50
10 баллов
15 лет назад
Статьи написаны интересно, быстро, с соблюдением всех требований и пожеланий. Спасибо!
Ответный отзыв
Олег, большое спасибо за оказанное доверие. С вами интересно и приятно работать.
$25
10 баллов
15 лет назад
Перевод сделан быстро и качественно, спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и просто хороший человек. Спасибо!
Переводы
8 отзывов
от $30
от 1 дня
#78
Копирайтинг
3 отзыва
от $30
от 1 дня
#500