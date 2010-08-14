Статьи на английском. Переводы RU>EN, RU>AR, AR>RU.

Окончила ОмГУ в 2003, переводчик-референт ( англ. язык) по специальности регионоведение (международные отношения, межд. право, мировая история, мировая экономика и т.п.).

2003 – 2007 работала в гостиничной сфере в Египте и ОАЭ.

С 2007 занимаюсь любимым делом :)

Выполняю

- Художественные и технические переводы

- Переводы аудио и видео файлов

- Транскрибирование

- Написание статей на английском языке

В настоящее время я специализируюсь на написании статей на английском языке. В портфолио размещены лишь несколько из более 300 познавательных и продающих статей. Успешно сотрудничаю с зарубежными заказчиками.

Всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь советом, если необходимо.

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