Статья о цветовом круге на английском языке

$100
ПереводыЗавершен5 заявок249 просмотров
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Нужна полноценная большая статья о цветовом круге (Color wheel).

От вводной информации до более подробной.

Будет как пункт сайта colorschemetools.net

от 4000 символов. Сайт профессиональный, для дизайнеров, поэтому работа нужна серьезная, с полным пониманием того, что рерайтишь и переводишь. (не просто рерайт или перевод первой попавшейся статьи).

в статье необходимо наличие определенного количества ключевых слов типа "the color wheel", "color theory"

12 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Walid
43 годаЕгипет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Отличное знание английского. Человек быстро и четко понял что нужно сделать. Профи.
Валерий - замечательный человек, с которым очень приятно работать. Компетентный, надежный, порядочный заказчик. Удачи ему и процветания!
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