Перевод статьи о копирайтах и лицензиях

ПереводыЗакрыт3 заявки156 просмотров
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http://www.smashingmagazine.com/2011/06/14/understanding-copyright-and-licenses/

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12 лет назад
abhdesign
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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