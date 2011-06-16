Несколько писем на немецком

Нужен только ручной перевод текста, понятный и правильный. Форма подачи заказа на перевод- таблица: картинка-на англ- и перевод(который Вам нужно сделать)-смотрите приложенный документ. Пожалуйста пишите сроки выполнения, а так же стоимость ВСЕГО перевода. Оплата по выполнению на ...