Перевод видео с финского

Нужно сделать перевод договора (4 стр.) с англ.на русский. Интересуют сжатые сроки, хорошее качество и небольшая стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать художественный перевод видеороликов (текстовый) с финского на русский. В основном, это интервью. Общая продолжительность всех видеороликов примерно 50 мин.
Это не срочно. Оплата и сроки - по оценке фрилансера.
Просьба перевести небольшой тестовый отрывок. Переводы можно оставлять вместе с заявкой.
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