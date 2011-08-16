Перевод 26 статей с английского языка

$130
ПереводыЗавершен9 заявок947 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!

Требуется перевести с Английского языка очередные - 26 статей!

Очень хочется, увидеть человека, который готов к долгосрочному сотрудничеству ...

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Требования к переводу - качество и достоверность.

Обязательно присутствует пробный перевод! (что бы понять специфику работы) ...

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!

(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)

тестовый перевод: (предоставляется в момент подачи заявки)

“They come together over the first handful of issues, and folks rotate in and rotate out, all bound together by the great mystery at the heart of the book. The idea is that, in attacking the riddle they're presented with, Doc needs certain experts. He needs to grow the petals on his Venn diagram. Very strategic and, by the time he's got all his Defenders on the board, we'll have travel visas to the entirety of the Marvel Universe. At times the book feels like a travelogue.”

все статьи для перевода указаны по адресу:

http://www.rucomics.info/news3.txt

12 лет назад
Schiller22
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
unfair
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$130
21 день
Mirandel
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$110
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный заказчик - четко формулирует требования, оперативно реагирует на вопросы, возникающие во время работы, оплату производит в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Сергеем.
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