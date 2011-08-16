Перевод 26 статей с английского языка

Необходимо перевести статью (биография) с русского на украинский. Желательно с размещением в украинской версии википедии (можно и без размещения). Текст в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка!
Требуется перевести с Английского языка очередные - 26 статей!
Очень хочется, увидеть человека, который готов к долгосрочному сотрудничеству ...
Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!
Требования к переводу - качество и достоверность.
Обязательно присутствует пробный перевод! (что бы понять специфику работы) ...
Оплата производится только после полностью выполненной работы!
Без какой либо предоплаты!
Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.
Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!
Убедительная просьба, не надо рассказывать мне о знаках и их количествах и прочих вещах ...
У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача - решение принять работу или пройти мимо.
Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...
Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.
Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!
(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)
тестовый перевод: (предоставляется в момент подачи заявки)
“They come together over the first handful of issues, and folks rotate in and rotate out, all bound together by the great mystery at the heart of the book. The idea is that, in attacking the riddle they're presented with, Doc needs certain experts. He needs to grow the petals on his Venn diagram. Very strategic and, by the time he's got all his Defenders on the board, we'll have travel visas to the entirety of the Marvel Universe. At times the book feels like a travelogue.”
все статьи для перевода указаны по адресу:
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Переводы24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать художественный перевод видеороликов (текстовый) с финского на русский. В основном, это интервью. Общая продолжительность всех видеороликов примерно 50 мин. Это не срочно. Оплата и сроки - по оценке фрилансера. Просьба перевести небольшой тестовый отрывок. ...Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать перевод договора (4 стр.) с англ.на русский. Интересуют сжатые сроки, хорошее качество и небольшая стоимость.Переводы28 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется уникализировать английский текст (медицинская тематика) Исходники я предоставлю. Предлагайте цену за 1000зн. Объемы большие. ЖдуЗавершен12 лет назад
Необходимо локализировать приложение. Предполагаемые языки: - Английский - Испанский - Немецкий Под каждый язык будем договариваться с конкретным исполнителем. Объём работы: - Необходимо перевести текст в приложенном xml-файле. Переводится только то, что внутри тегов (между ) - ...Завершен12 лет назад
В течение максимум 2 часов нужен перевод нескольких файлов с англ на рус. Текст простой - описание отелей. Оплата - 1,5 доллара за 1000 знаков Стучите сразу в асю.Переводы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется переводчик эстонского языка. Необходимо качественно и в срок делать перевод медицинских документов. Объем 8 станиц. Подсчет символов без пробелов. Работа удаленная. Резюме присылать на [email protected]Переводынет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен только ручной перевод текста, понятный и правильный. Форма подачи заказа на перевод- таблица: картинка-на англ- и перевод(который Вам нужно сделать)-смотрите приложенный документ. Пожалуйста пишите сроки выполнения, а так же стоимость ВСЕГО перевода. Оплата по выполнению на ...Завершен13 лет назад
- $100
Есть ПО родительский контроль. Нужно установить его, попробовать, использовать все функции. По под Win 7 Объем текста небольшой – максимум страница 1. После этого написать FAQ 2. Так ...Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ув. фрилансеры, требуется несколько человек для перевода с рус. на англ. Перевода много, раздам по строкам (сметка) Жду предложений по ценам и объему (сколько страниц сделаете за 3 часа - кидаю сразу в личку.) От вас - цены ...Закрыт13 лет назад