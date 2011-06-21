Онлайн переводы

ПереводыЗакрыт22 заявки430 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется несколько человек которые онлайн постоянно

работа по принципу

в течение дня я вам отправляю части текста - одно два три четыре - десять предложений, нужно сразу же их перевести и отправить мне

рус-енг, енг-рус

по достижению переводов на 10-15-20 долларов я делаю оплату

рейт 3 доллара за 1000 символов

если устраивает, оставляйте заявку будем работать

12 лет назад
wait
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
12 лет назад
$25
2 дня
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