Онлайн переводы

Требуется несколько человек которые онлайн постоянно

работа по принципу

в течение дня я вам отправляю части текста - одно два три четыре - десять предложений, нужно сразу же их перевести и отправить мне

рус-енг, енг-рус

по достижению переводов на 10-15-20 долларов я делаю оплату

рейт 3 доллара за 1000 символов

если устраивает, оставляйте заявку будем работать