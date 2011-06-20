Перевод текста

ПереводыЗакрыт5 заявок307 просмотров
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Нужно сделать срочно перевод текста.

с русского на анг. яз.

начинается статья. где Заголовок КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, дальше 68-69,

70-71 стр.до Заголовка "Договор об осуществлении..."

12 лет назад
Shumeeva
Наталья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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