Перевод информации на сайте на англ. язык

ПереводыЗакрыт26 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Официальный сайт завода: история, руководство, 12 наименований продукций с описанием.

Задача: перевести информацию на сайте для публикации на английском языке.

Указывайте цену за 1000 символов.

12 лет назад
smirnov-expert
Александр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Перевод 26 статей с английского языка

    $130

    Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 26 статей! Очень хочется, увидеть человека, который готов к долгосрочному сотрудничеству ... Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Требования к переводу - ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Несколько писем на немецком

    Необходимо выполнить перевод нескольких писем-запросов на фирму с русского на немецкий и соответственно перевод ответов. Адрес сайта для ознакомления с тематикой предоставлю.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с русского на украинский

    Необходимо перевести статью (биография) с русского на украинский. Желательно с размещением в украинской версии википедии (можно и без размещения). Текст в приложении.

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод видео с финского

    Требуется сделать художественный перевод видеороликов (текстовый) с финского на русский. В основном, это интервью. Общая продолжительность всех видеороликов примерно 50 мин. Это не срочно. Оплата и сроки - по оценке фрилансера. Просьба перевести небольшой тестовый отрывок. ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Уникализация английского текста

    Требуется уникализировать английский текст (медицинская тематика) Исходники я предоставлю. Предлагайте цену за 1000зн. Объемы большие. Жду

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Локализация небольшого приложения

    Необходимо локализировать приложение. Предполагаемые языки: - Английский - Испанский - Немецкий Под каждый язык будем договариваться с конкретным исполнителем. Объём работы: - Необходимо перевести текст в приложенном xml-файле. Переводится только то, что внутри тегов (между ) - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно! Перевод англ.-рус.

    В течение максимум 2 часов нужен перевод нескольких файлов с англ на рус. Текст простой - описание отелей. Оплата - 1,5 доллара за 1000 знаков Стучите сразу в асю.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод с эстонского

    Требуется переводчик эстонского языка. Необходимо качественно и в срок делать перевод медицинских документов. Объем 8 станиц. Подсчет символов без пробелов. Работа удаленная. Резюме присылать на [email protected]

    Переводынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад