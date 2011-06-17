Перевод информации на сайте на англ. язык

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 26 статей! Очень хочется, увидеть человека, который готов к долгосрочному сотрудничеству ... Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Требования к переводу - ...