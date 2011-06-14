Перевод в Традосе

Добрый День! Уважаемые Отличники Иностранного Языка! Требуется перевести с Английского языка очередные - 26 статей! Очень хочется, увидеть человека, который готов к долгосрочному сотрудничеству ... Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано! Требования к переводу - ...
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Срочно нужна помощь с техническим переводом в Tag Editore.
Текст нужен к утру, несколько файлов, частично переведенных.
Даю память.
Цена - 4 доллара за 1800 знаков.
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