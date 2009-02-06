Шаблон этикетки строительной химии

Верстка полиграфииЗакрыт31 заявка636 просмотров
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Нужно создать шаблон этикетки для линейки продуктов стоительной химии:

- грунтовок для минеральных поверхностей (бетона)

- грунтовок для деревянных поверхностей

- грунтовок для металлических поверхностей.

Название торг. марки "REAL".

В шаблон этикетки нужно заложить дизайн всей линейки товаров, этикетка и должна быть простой, красивой и легко запоминаться.

Материал этикетки: самоклейка, размер: 150х120 мм, флексопечать.

Для скорейшего рассмотрения и выбора исполнителя высылайте эскизы.

15 лет назад
prostir_m
Роман 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$40
5 дней
_Isa_
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$20
2 дня
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