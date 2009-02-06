Добрый день. Необходимо разработать макеты визиток в количестве двух штук. Обе визитке не именные для интернет магазинов. 1. 4+0 2. 4+1 Без наворотов, рисунков и прочих креативов, важна читабельность и аккуратность. Важно, чтобы исполнитель имел опыт в создании ...
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З грамоты
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