Визитки

Верстка полиграфииЗавершен60 заявок643 просмотра
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Добрый день. Необходимо разработать макеты визиток в количестве двух штук. Обе визитке не именные для интернет магазинов.

1. 4+0

2. 4+1

Без наворотов, рисунков и прочих креативов, важна читабельность и аккуратность.

Важно, чтобы исполнитель имел опыт в создании визиток, чтобы не было проблем с тех. требованиями и по сто раз переделывать не пришлось. Тех требования: http://in-print.ru/polygraphy/businesscard/tech/ тут например можно почитать.

От вас: примеры работ, цена, сроки.

15 лет назад
gcb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Оксана сделало все быстро и качественно, поняла сразу то, что нужно. Было очень приятно работать - рекомендую как отличного дизайнера!
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