Добрый день. Необходимо разработать макеты визиток в количестве двух штук. Обе визитке не именные для интернет магазинов.

1. 4+0

2. 4+1

Без наворотов, рисунков и прочих креативов, важна читабельность и аккуратность.

Важно, чтобы исполнитель имел опыт в создании визиток, чтобы не было проблем с тех. требованиями и по сто раз переделывать не пришлось. Тех требования: http://in-print.ru/polygraphy/businesscard/tech/ тут например можно почитать.

От вас: примеры работ, цена, сроки.