Макет объявлений для печати

Необходимо нарисовать макет объявлений для расклейки (печать на ризографе, двух цветное исполнение, формат А5) в Corel Draw , не старше 13 версии. Также нужен макет простой визитной карточки.

Кто, за сколько готов взяться?

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