Переделать в кривые

$5
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок284 просмотра
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Необходимо создать аналогичную по внешнему виду и размерам кнопку, но в кривых, в формате *.eps (Adobe Illustrator): http://www.fortrader.ru/img/ftmag.jpg

15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
pm-0
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень приятно работать: быстро, качественно, в нескольких экземплярах на выбор – в общем, все, чего ожидали от настоящего представителя дизайнеров-иллюстраторов и даже больше Плюс, хотелось бы отметить коммуникабельность и отзывчивое отношение к людям, несведущим в тонкостях работы с изображениями, поэтому, если вы «из наших», смело обращайтесь - помогут. Спасибо. Рекомендую.
Все отлично!
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