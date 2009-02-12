Переделать в кривые

Очень приятно работать: быстро, качественно, в нескольких экземплярах на выбор – в общем, все, чего ожидали от настоящего представителя дизайнеров-иллюстраторов и даже больше Плюс, хотелось бы отметить коммуникабельность и отзывчивое отношение к людям, несведущим в тонкостях работы с изображениями, поэтому, если вы «из наших», смело обращайтесь - помогут. Спасибо. Рекомендую.