Работаем с Павлом ни в первый раз, и ни в первый раз довольны результатом. Все быстро, качественно, продуманно, глянцево и, главное, с той идеей, которую и хотелось. Опять же в нагрузку к макету получили качественное объяснение, где, как и что править, что тоже плюсуем. Спасибо, рекомендую, не пожалеете.