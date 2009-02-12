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Павел Марьин pm-0

 
38 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн • лого • веб • полиграфия • фото • иллюстрации '10

Графика, дизайн, иллюстрация, полиграфия, сайты, фото, арт...

О цене договоримся :-) Не стесняемся - обращаемся! :-)

••• Занят •••

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Отзывы заказчиков
kot-obormot
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Отрисовка шапки на сайте.
Гуд. Удачи в работе!
+ Успехов!
Ответный отзыв
Eshor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужно разработать логотип для РЭП-исполнителя)
Отличный Логотипщик! А также понимающий, ответственный :) Рекомендую!
Корректировки вовремя, оплата быстро! Все отлично!
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Oxpa
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Павла Марьина
Изначально сотрудничества с Павлом Марьиным я не планировала. Он участвовал в моем конкурсе по разработке логотипа для регионального творческого союза «Город мастеров» и представил десяток интересных логотипов. Работы Павла настолько обратили на себя внимание, что были куплены вне конкурса в нагрузку к основному. Тем более, что автор предложил умопомрачительные скидки. Всенепременнейше рекомендую. Талантливый дизайнер, альтруистичный и не жадный человек.
|+| Быстро нашли общий язык. Интересный и образованный человек. Рекомендую! :-)
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nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Макет обложки для журнала
Работаем с Павлом ни в первый раз, и ни в первый раз довольны результатом. Все быстро, качественно, продуманно, глянцево и, главное, с той идеей, которую и хотелось. Опять же в нагрузку к макету получили качественное объяснение, где, как и что править, что тоже плюсуем. Спасибо, рекомендую, не пожалеете.
И опять все отлично, с оплатой все быстро! Приятно работать ! :)
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nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Переделать в кривые
Очень приятно работать: быстро, качественно, в нескольких экземплярах на выбор – в общем, все, чего ожидали от настоящего представителя дизайнеров-иллюстраторов и даже больше Плюс, хотелось бы отметить коммуникабельность и отзывчивое отношение к людям, несведущим в тонкостях работы с изображениями, поэтому, если вы «из наших», смело обращайтесь - помогут. Спасибо. Рекомендую.
Все отлично!
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