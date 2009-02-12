Дизайн • лого • веб • полиграфия • фото • иллюстрации '10
Графика, дизайн, иллюстрация, полиграфия, сайты, фото, арт...
О цене договоримся :-) Не стесняемся - обращаемся! :-)
••• Занят •••
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия186 просмотров
- Без названия206 просмотров
- Без названия186 просмотров
- Без названия194 просмотра
- Без названия174 просмотра
- Без названия221 просмотр
- Без названия198 просмотров
- Без названия284 просмотра
- Без названия209 просмотров
- Без названия199 просмотров
- Без названия220 просмотров
- Без названия188 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Гуд. Удачи в работе!
Ответный отзыв
+ Успехов!
$20
10 баллов
15 лет назад
Отличный Логотипщик! А также понимающий, ответственный :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Корректировки вовремя, оплата быстро! Все отлично!
$20
10 баллов
15 лет назад
Изначально сотрудничества с Павлом Марьиным я не планировала. Он участвовал в моем конкурсе по разработке логотипа для регионального творческого союза «Город мастеров» и представил десяток интересных логотипов. Работы Павла настолько обратили на себя внимание, что были куплены вне конкурса в нагрузку к основному. Тем более, что автор предложил умопомрачительные скидки. Всенепременнейше рекомендую. Талантливый дизайнер, альтруистичный и не жадный человек.
Ответный отзыв
|+| Быстро нашли общий язык. Интересный и образованный человек. Рекомендую! :-)
$20
10 баллов
15 лет назад
Работаем с Павлом ни в первый раз, и ни в первый раз довольны результатом. Все быстро, качественно, продуманно, глянцево и, главное, с той идеей, которую и хотелось. Опять же в нагрузку к макету получили качественное объяснение, где, как и что править, что тоже плюсуем. Спасибо, рекомендую, не пожалеете.
Ответный отзыв
И опять все отлично, с оплатой все быстро! Приятно работать ! :)
$5
10 баллов
15 лет назад
Очень приятно работать: быстро, качественно, в нескольких экземплярах на выбор – в общем, все, чего ожидали от настоящего представителя дизайнеров-иллюстраторов и даже больше Плюс, хотелось бы отметить коммуникабельность и отзывчивое отношение к людям, несведущим в тонкостях работы с изображениями, поэтому, если вы «из наших», смело обращайтесь - помогут. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично!