Нужно разработать логотип для РЭП-исполнителя)

Интернет магазину дисков KiberCD нужен логотип. цвета имполнения: голубой белый серый.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип)
Имя исполнителя "Ешор", стиль направления Рэп,РнБ и Рагги.
Основу нужно сделать ну букву "Е", за стилизовать и сделать её с идеей.
Чтобы несла смысл, только чтоб не злой какой то смысл был.
вот наглядный пример как у Wutang Clan
http://www.herkesdinlesin.com/images/Photos/200_WUTANG.jpg
http://www.tu-chemnitz.de/phil/amerikanistik/projekte/hiphop/pics/artists/wutang.jpg
за стилизована буква "W", в виде птицы Феникс.
так же нравится логотип www.badb.ru
я прикрепил файл который я пробьвал для себя нарисовать лого, но все равно не то( немогу для себя сделать(
WARNING!
Извините я был в отъезде, только приехал,
так что вот что скажу на данный момент что нравится :
1.Maslikova Liza (mediana) (Поправки: вот ненравится голова его как у черта если бы расстояние меньше сделать и голову изменить и направить в обратную сторону можно рассмотреть)
2.Ли Леонид (lionis87) (Поправки: последние работы ниче, ну тебе не кажется что они похожи на существ из фильма "Чужой", + неодобрение скачаных шрифтов( )
3.Азарнов Виктор (azarnov) (Поправки: Последняя работа с глазов интересна, вот шрифт бы "шор" за стилизовать интереснее и незнаю чего то нехватае мож попробовать по другом глаз за стилизовать)
4.Орлов Виктор (BLESNA) (Поправки: интересная стилизайия, второго логотипа который снизу, ну не вижу идеи, стилизация интересно а вот что она несет непойму( )
5.Aleksey Asart (--AS--) (Поправки: ты очень близок к истине реально почти оно самое, что понравилось у тебя ты изобразил не как зло, а наоборот со своеобразной философией и т.п.) грамотно что оба крыльев верх и низ берут и за стилизовано как надо голова середину берет)только постарайся также без наклона ещё вторую версию привести если несложно)
конкурс продолжается) заливайте свои работы)
и если есть вопросы пишите в личку)
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