Нужно разработать логотип для РЭП-исполнителя)

# 1 — $

Нужно разработать логотип)

Имя исполнителя "Ешор", стиль направления Рэп,РнБ и Рагги.

Основу нужно сделать ну букву "Е", за стилизовать и сделать её с идеей.

Чтобы несла смысл, только чтоб не злой какой то смысл был.

вот наглядный пример как у Wutang Clan

http://www.herkesdinlesin.com/images/Photos/200_WUTANG.jpg

http://www.tu-chemnitz.de/phil/amerikanistik/projekte/hiphop/pics/artists/wutang.jpg

за стилизована буква "W", в виде птицы Феникс.

так же нравится логотип www.badb.ru

я прикрепил файл который я пробьвал для себя нарисовать лого, но все равно не то( немогу для себя сделать(

WARNING!

Извините я был в отъезде, только приехал,

так что вот что скажу на данный момент что нравится :

1.Maslikova Liza (mediana) (Поправки: вот ненравится голова его как у черта если бы расстояние меньше сделать и голову изменить и направить в обратную сторону можно рассмотреть)

2.Ли Леонид (lionis87) (Поправки: последние работы ниче, ну тебе не кажется что они похожи на существ из фильма "Чужой", + неодобрение скачаных шрифтов( )

3.Азарнов Виктор (azarnov) (Поправки: Последняя работа с глазов интересна, вот шрифт бы "шор" за стилизовать интереснее и незнаю чего то нехватае мож попробовать по другом глаз за стилизовать)

4.Орлов Виктор (BLESNA) (Поправки: интересная стилизайия, второго логотипа который снизу, ну не вижу идеи, стилизация интересно а вот что она несет непойму( )

5.Aleksey Asart (--AS--) (Поправки: ты очень близок к истине реально почти оно самое, что понравилось у тебя ты изобразил не как зло, а наоборот со своеобразной философией и т.п.) грамотно что оба крыльев верх и низ берут и за стилизовано как надо голова середину берет)только постарайся также без наклона ещё вторую версию привести если несложно)

конкурс продолжается) заливайте свои работы)

и если есть вопросы пишите в личку)