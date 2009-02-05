Отрисовать логотип или посоветовать новый

Есть организация, занимается изготовлением восковых моделей, резиновых пресс-форм, а также их оптово-розничной продажей.

у них есть желание переделать логотип, примерный образец нарисован на тетрадном листе.

нужен дизайнер, который готов будет выслушать их на предмет того, что они хотят и отрисовать это или (что может быть и лучше) предложить свой вариант логотипа для компании.

готов принять ваши предложения по стоимости, если договоримся - дам контакты, устрою встречу.