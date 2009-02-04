2 логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт68 заявок2972 просмотра
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#1$

Нужны два логотипа:

1 - для коктейль бара, цета - темное дерево, зеленый (цвет сукна), золотой.Название: JBar

2 - для пивного ресторана, цвета - цвет светлого (янтарного) пива, цвет темного пива. Название: Black&White

Бюджет 100$.

Логотипы нужны для полиграфии.

ВНИМАНИЕ: не пишите сообщения в личку, а так же обязательно пишите сумму иначе мне не добавить в конкурс.

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Внимание: уважаемые дизайнеры, обращаю Ваше внимание на задание, в задании четко указаны цвета которые должны присутствовать на логотипах! Эти два заведения разные и друг к другу не имеют отношения, т.ч. не надо присылать логотипы одинаковой с одинаковым стилем.

Еще раз обращаю внимание на использование цветов, это не пожелание, эти цвета должны присутствовать на логотипе.

15 лет назад
CraCkS
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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