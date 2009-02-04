Здравствуйте! Нужен логотип для организаци, занимающейся продажей теплотехнического оборудования. Ассоциации с логотипом- надежность жизнеспособность иновационность. Стилистика : модерн . Слоган : Ваши предложения. Цвета буквы краным фон ( ждем ваши предложения ) . ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны два логотипа:
1 - для коктейль бара, цета - темное дерево, зеленый (цвет сукна), золотой.Название: JBar
2 - для пивного ресторана, цвета - цвет светлого (янтарного) пива, цвет темного пива. Название: Black&White
Бюджет 100$.
Логотипы нужны для полиграфии.
ВНИМАНИЕ: не пишите сообщения в личку, а так же обязательно пишите сумму иначе мне не добавить в конкурс.
=========================================================================
Внимание: уважаемые дизайнеры, обращаю Ваше внимание на задание, в задании четко указаны цвета которые должны присутствовать на логотипах! Эти два заведения разные и друг к другу не имеют отношения, т.ч. не надо присылать логотипы одинаковой с одинаковым стилем.
Еще раз обращаю внимание на использование цветов, это не пожелание, эти цвета должны присутствовать на логотипе.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки71 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно 2 логотипа в одном стилеЗавершен15 лет назад
- $150
Нужно от 3 до 12 логотипов на заказ. Небольшие простые. две буквы и рисунок.Логотипы и Знаки96 заявокЗакрыт15 лет назад
Всем привет. Вынужден снова давай такое задание, т.к. прошлый исполнитель не смог воплотить то, чего я хотел. Мне нужна лёгкая, приятная глазам, КРЕАТИВНАЯ на тематику гаджеты, hi-tech, высокие технологии. Для сайта http://gadge.ru Можно, например, сделать из ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужен функциональный логотип для интерактивного бильярдного клуба. Все на бильярдную тематику. Сейчас же есть просто два шара www.kruase.kiev.ua. Сайт со временем будет другой, но стиль и цветовая гамма сохранится. А самое главное логотип буду печатать ...Завершен15 лет назад
- $100
Здравствуйте, Нужен дизайн логотипа для web проекта. Не дороже $100. Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация: Примеры работ? Цена и время на реализацию? Страна, город проживания? Дата рождения (дд/мм/гг)? Skype? Все это присылайте на [email protected] Успехов! ОлегЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3
В прилагаемом файле ЛОГОТИП. Нужно красиво расположить белку и часы. Часы можно сделать другие или изменить. Белку не менять. Варианты высылать на [email protected] Оплачу понравившийся вариант.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать логотип для фирмы, специализирующейся на проектировании и монтаже экономичных пожаро-охранных систем. Общие требования: логотип должен отражать специфику работы организации – деятельность по предупреждению пожаров, защита зданий, монтаж пожарных сигнализаций, разработка сопутствующей документации. Основные цвета ...Завершен15 лет назад
Желательно использовать герб города. Клуб называется "Коломна", как и город, собственно. Шрифт названия - как в приложении или похожий. В случае удачных эскизов возможно дальнейшее сотрудничество в разработке формы.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Вот пример сайта http://slotvegas.ru Нужно перерисовать там логотип на slotvegas casino , таких подобных скриптов 4 Это нужно перерисовать 4 логотипа , можно и заменить на свои другие - красивые , но ...Завершен15 лет назад