Разработка логотипа, охранно-пожарные сигнализации

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Уважаемые дизайнеры!

Необходимо разработать логотип для фирмы, специализирующейся на проектировании и монтаже экономичных пожаро-охранных систем.

Общие требования:

логотип должен отражать специфику работы организации – деятельность по предупреждению пожаров, защита зданий, монтаж пожарных сигнализаций, разработка сопутствующей документации.

Основные цвета – оттенки синего (вода) и оттенки красного или оранжевого (огонь).

Для фирменного знака можно (но необязательно) использовать такие элементы как щит – символ защиты, здание – его необходимо защитить, огонь – которые представляет собой опасность, вода – тушит огонь.

Можно: обыграть буквы.

Во вложении бриф на разработку логотипа с указанием всех подробностей.

В логотипе должно присутствовать название фирмы - ЭПОС (заглавные буквы) и расшифровка - Управление проектирования и монтажа.