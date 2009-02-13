Разработка логотипа, охранно-пожарные сигнализации

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок2850 просмотров
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#1$

Уважаемые дизайнеры!

Необходимо разработать логотип для фирмы, специализирующейся на проектировании и монтаже экономичных пожаро-охранных систем.

Общие требования:

логотип должен отражать специфику работы организации – деятельность по предупреждению пожаров, защита зданий, монтаж пожарных сигнализаций, разработка сопутствующей документации.

Основные цвета – оттенки синего (вода) и оттенки красного или оранжевого (огонь).

Для фирменного знака можно (но необязательно) использовать такие элементы как щит – символ защиты, здание – его необходимо защитить, огонь – которые представляет собой опасность, вода – тушит огонь.

Можно: обыграть буквы.

Во вложении бриф на разработку логотипа с указанием всех подробностей.

В логотипе должно присутствовать название фирмы - ЭПОС (заглавные буквы) и расшифровка - Управление проектирования и монтажа.

15 лет назад
PetrZwerew
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
19 минут назад
15 лет назад
Проект был выполнен отлично, все наши пожелания были учтены. Особенно порадовало сочетание цены и выского качества работы.
Очень доволен совместной работой. Особо порадовала четкость поставленной задачи. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
19 минут назад
15 лет назад
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