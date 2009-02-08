Необходим логотип

Добрый день, коллеги! Объявляю конкурс на создание логотипа медицинской тематики. Главное требование: логотип должен быть современным, чистым и аккуратным, по возможности ярким, но без перегибов. 3D или 2D, отражение по стеклу, хром, вектор, растр, минимализм… Исключений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой и стильный логотип следующего вида: сочетание заглавных букв А и К, основное сочетание цветов- красный и черный и их оттенки, 3-5 вариантов, с доработкой. Логотип нужен для визиток, бланка, сайта и т.п. Направление деятельности - юридические услуги.
От Вас жду портфолио и твердую цену.
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