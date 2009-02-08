Необходим логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен123 заявки1007 просмотров
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Нужен простой и стильный логотип следующего вида: сочетание заглавных букв А и К, основное сочетание цветов- красный и черный и их оттенки, 3-5 вариантов, с доработкой. Логотип нужен для визиток, бланка, сайта и т.п. Направление деятельности - юридические услуги.

От Вас жду портфолио и твердую цену.

15 лет назад
dosuda
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mai291
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня
Отличный исполнитель. Все сделано в срок и на высоком уровне. Буду обращаться в дальнейшем.
C заказчиком приятно было работать. Высокая коммуникабельность и качественная обратная связь. В дальнейшем, надеюсь на продолжение сотрудничества.
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