Необходим логотип

Нужен простой и стильный логотип следующего вида: сочетание заглавных букв А и К, основное сочетание цветов- красный и черный и их оттенки, 3-5 вариантов, с доработкой. Логотип нужен для визиток, бланка, сайта и т.п. Направление деятельности - юридические услуги.

От Вас жду портфолио и твердую цену.