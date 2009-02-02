Лого из растровой в векторную

Требуется нарисовать логотип для сайта http://hotelzzz.ru/shedule.php "Пальму с морем", примерно как сейчас, без надписей, только пальму и море, возможно солнце, но это на усмотрение дизайнера, чтобы 150х150 нормально смотрелся. Стиль логотипа как на сайте http://job.tom.ru/ именно рисованный лого ...