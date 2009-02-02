Лого из растровой в векторную

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок413 просмотров
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Имеется лого в растровой графике, нужно его сделать в векторной.

15 лет назад
inttel
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Отлично справился, без проблем и работать с таким человеком приятно!!! Всем рекомендую!
Заказчик с которым приятно работать. Произвел оплату посмотрев наброски, не дожидаясь конечных файлов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем только с положительной стороны.
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