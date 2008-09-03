Большой опыт работы. Профессиональная команда программистов, дизайнеров, верстальщиков.
В портфолио выложена только часть работ.
Разрабатываем сайты "под ключ",
выполняем: дизайны для сайтов, баннеры, продвижение.
Работаем с любыми регионами и городами России.
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Приступаем к выполнению заказа только после выбора на проект.
Не участвуем в конкурсах. Работаем по предоплате.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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