inttel

Евгений inttel

 
44 годаРоссия/Ессентуки
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Большой опыт работы. Профессиональная команда программистов, дизайнеров, верстальщиков.

В портфолио выложена только часть работ.

Разрабатываем сайты "под ключ",

выполняем: дизайны для сайтов, баннеры, продвижение.

Работаем с любыми регионами и городами России.

---------------------------------------------------------------------------------------

Приступаем к выполнению заказа только после выбора на проект.

Не участвуем в конкурсах. Работаем по предоплате.

Отзывы заказчиков
internetlux
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
$200
10 баллов
15 лет назад
Натянуть shop-script
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга