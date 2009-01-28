Логотип к сайту и визитке

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок228 просмотров
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Требуется нарисовать логотип для сайта http://hotelzzz.ru/shedule.php

"Пальму с морем", примерно как сейчас, без надписей, только пальму и море, возможно солнце, но это на усмотрение дизайнера, чтобы 150х150 нормально смотрелся.

Стиль логотипа как на сайте http://job.tom.ru/

именно рисованный лого без мелких деталей.

Желательно в формате corel.

То есть базовые цвета: голубой, коричневый и зеленый. Зеленый цвет примерно такой, как сейчас стоит.

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15 лет назад
ashtykin
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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