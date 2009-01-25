Доброго дня. Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс. Задание остается неизменным! В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание логотипа, в классическом строгом стиле (необходимо чтобы ассоциировался с образованием, наукой).
Размер оплаты напрямую зависит от опыта и наличия портфолио. Расчёт WebMoney либо наличный в живую (предпочтительнее, но только для питера).
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