Требуется разработать логотип для ZOOмагазина

Доброго дня. Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс. Задание остается неизменным! В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип:
Креативный, запоминающийся, не броский в глаза
не больше 3 цветов
Вы выкладываете свои работы, а я выбираю лучшего и оплачиваю.
Название магазина: ZOO Planet
- Похожие заказы
- $200Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10
Дизайн и логотип к сайту "Торговая площадка Узбекистана" домен sdelki.uzЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дизайн логотипа портала цен на товары сторонних интернет магазинов и услуг компаний - globalshop.ru предпологаемый вариант дизайна сайта в приложении.Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется создать логотип/символ для Ивановского сообщества разработчиков. Он должен включать: символ программирования (как пример, программиста) и символ Иванова (например, 37 - код региона). Как одна из идей: программист за компьютером и где-нибудь расположенное число 37. Желательно, чтобы ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен логотип, отвечающий следующим требованиям: 1 - отражающий деятельность компании ( компания ИНТЕРРА занимается аэрофотосъёмкой для составления карт и т.п.); 2 - должен быть "сложным" по набору элементов (не просто объектив фотоаппарата) т.е. состоять из многого количества ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Создание логотипа для веб - сайта, визиток, бланков. Подробное обсуждение в ICQ.Завершен15 лет назад
- $40
Название компании - AltaRender, услуги - архитектурная визуализация и рендеринг. Логотип должен быть ориентирован на рынки Западной Европы. Требования: - фон светло-серый - не больше двух цветов - шрифт без засечекЗавершен15 лет назад
Создание логотипа, в классическом строгом стиле (необходимо чтобы ассоциировался с образованием, наукой). Размер оплаты напрямую зависит от опыта и наличия портфолио. Расчёт WebMoney либо наличный в живую (предпочтительнее, но только для питера).Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка 3-х вариантов логотипа для автоклуба. Пожалуйста, указывайте стоимость и время исполнения.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $10
Нужно нарисовать логотип для сайта !Завершен15 лет назад