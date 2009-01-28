Требуется разработать логотип для ZOOмагазина

Доброго дня. Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс. Задание остается неизменным! В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась ...