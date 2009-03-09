Приватный проект для Клычмамедова Нуры (YehBr)

Вот есть такой логотип, приложен. Надо по аналогии сделать. Фирма называется "Nnnnn" (5 букв латинских). Т.е. Сделать от одной из букв такой "фонтан" во все стороны. И под Nnnnn написать слоган из двух слов. Цвет - ...