# 1 — $

Нужен логотип, отвечающий следующим требованиям:

1 - отражающий деятельность компании ( компания ИНТЕРРА занимается аэрофотосъёмкой для составления карт и т.п.);

2 - должен быть "сложным" по набору элементов (не просто объектив фотоаппарата) т.е. состоять из многого количества составляющих;

3 - моноцветовым;

4 - без пёстрости и яркости, аляповатости и грубости.

Работаем по денежному перечислению.

P.S. В приложении пример логотипа