Логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт38 заявок1088 просмотров
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#1$

Нужен логотип, отвечающий следующим требованиям:

1 - отражающий деятельность компании ( компания ИНТЕРРА занимается аэрофотосъёмкой для составления карт и т.п.);

2 - должен быть "сложным" по набору элементов (не просто объектив фотоаппарата) т.е. состоять из многого количества составляющих;

3 - моноцветовым;

4 - без пёстрости и яркости, аляповатости и грубости.

Работаем по денежному перечислению.

P.S. В приложении пример логотипа

15 лет назад
panikovskiy
Антон 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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